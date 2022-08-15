عاجل- زلزال بقوة 5.6 يضرب مناطق جنوب الفلبين

جدة - نرمين السيد - ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة فى جنوب الفلبين بعد ظهر اليوم الإثنين، ليكون ثانى زلزال كبير يضرب البلاد خلال يومين متتاليين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".





وبحسب الوكالة، قال المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل، إن الهزة ضربت مقاطعة "دافاو ديل سور"، على عمق 6 كيلومترات، وعلى بعد 11 كيلومترًا شمال غرب بلدة ماجسايساى. ولم ترد حتى الآن أى تقارير بشأن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وكان زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، ضرب خليج مورو بمنطقة مينداناو فى الفلبين، أول أمس السبت، دون تسجيل أضرار جراء الزلزال.

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