قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتلع عشرات الأشجار فى الأغوار الشمالية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى بساتين الموز فى المنطقة، واقتلعت عشرات الأشجار، وفككت خط المياه الذى يرويها.

وكان المستوطنون دمروا خط مياه يغذى أكثر من 300 دونم زراعى فى خربة الفارسية بالأغوار الشمالية، قبل يومين، بحماية قوات الاحتلال.