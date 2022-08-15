العالم اليوم - مؤشر "نيكي" الياباني عند أعلى مستوى في 7 أشهر

انتم الان تتابعون خبر مؤشر "نيكي" الياباني عند أعلى مستوى في 7 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 01:18 مساءً - قفز المؤشر الياباني "نيكي"، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر، مدعوما بمكاسب وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي، كما أدت أرباح قوية للشركات إلى زيادة الإقبال على المخاطرة ودفعت المستثمرين إلى اقتناص الأسهم المتراجعة.

وارتفع "نيكي" بنسبة 1.14 بالمئة إلى 28871.78 نقطة، مواصلا تحقيق مكاسب للجلسة الثانية، في حين ارتفع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1984.96 نقطة.

وأغلقت المؤشرات الأميركية على ارتفاع يوم الجمعة، مع وجود دلائل على أن التضخم بلغ ذروته في يوليو، ما عزز من ثقة المستثمرين في أن السوق قد ترتفع، وفع المؤشرين "ستاندرد اند بورز 500" و"ناسداك" لتحقيق مكاسبهما الأسبوعية الرابعة على التوالي.

وقال إيكو ميتسوي، وهو مدير صندوق في أيزاوا للأوراق المالية، إن التفاؤل في سوق الأسهم الأميركية في الجلسة السابقة شجع المستثمرين على المراهنة على الأسهم التي شهدت عمليات بيع لكنها سجلت أرباحا قوية.

وأظهر المستثمرون على ما يبدو استجابة بسيطة للبيانات التي أشارت إلى انتعاش الاقتصاد الياباني بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الثاني بعد الركود الناجم عن وباء كورونا.

وقال ميتسوي إن المستثمرون يحاولون تحديد ما إذا كانت السوق قد تعافت، أم سيكون هناك تراجع آخر، إلا أن مراهناتهم تبدو إيجابية لليوم.

وقفز سهم "صن دراج" للصيدليات بنسبة 10.77 بالمئة بعد زيادة توقعات توزيعات الأرباح.

وصعد سهم "دايتشي سانكيو" بنسبة 14.52 بالمئة، بعدما قالت شركة الأدوية الأميركية سيجين إن جهة تحكيمية حكمت لصالح شركة الأدوية اليابانية بشأن اتفاق بين الشركتين لاستخدام تكنولوجيا أدوية.