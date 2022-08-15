نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نتائج " التوجيهي " في الاردن ستعلن من خلال رابط إلكتروني على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 15 أغسطس 2022 01:05 مساءً - دوت الخليج :- قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة، إن الوزارة لن ترسل رسائل نصية بنتائج امتحان الثانوية العامة “التوجيهي”.

وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الأحد، أوضح الدكتور كنانه، أن نتائج “التوجيهي” ستعلن من خلال رابط إلكتروني، حيث بإمكان الطلبة الدخول إليه وإدخال بعض البيانات لتظهر النتيجة بشكل مباشر.

وتحدث عن نسب نجاح جيدة في بعض المباحث، “لكنه من المبكر الحديث عن نسب النجاح العامة ونترك ذلك للمؤتمر الصحفي لإعلان نتائج امتحان شهادة الدِّراسة الثانوية العامة 2022، والذي سيعقد الخميس”.

وستعلن وزارة التربية التعليم، نتائج التوجيهي الخميس، حيث يعقد الوزير، وجيه عويس، في تمام الـ 10:00 صباحا، مؤتمرًا صحافيًّا يعلن خلاله النتائج كما سيتناول نسب النجاح العامة وأوائل الطلبة في مختلف الفروع.