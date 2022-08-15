نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Results نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الأول 2022 عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الساعات الماضية تزايد عمليات البحث من الطلاب في عموم المحافظات العراقية لمعرفة نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الأول، وذلك بعد الإنتهاء من الإمتحانات خلال الأيام الماضية في جميع المدارس المخصصة لأداء امتحانات الدور الأول من العام الدراسي الحالي، والتي عقدت وسط تطبيق شامل للإجراءات الاحترازية تزامنًا مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وخلال السطور التالية نستعرض معكم موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي العراق رابط استخراج نتيجة السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني للطلبة في جميع المحافظات العراقية.

نتائج السادس الاعدادي العراق 2022

انتهى الطلاب في الصف السادس الاعدادي العراق، من أداء الإمتحانات خلال الأسبوع الماضي والتي استمرت لمدة أسبوعين في جميع اللجان الامتحانية التي خصصتها وزارة التربية العراقية في عموم المحافظات العراقية، وتجري حاليًا عمليات التصحيح لإجابات الطلاب في السادس الإعدادي العراق الدور الأول تمهيدًا لإعلان النتيجة الرسمية فور اعتمادها من وزير التربية العراقية فور الإنتهاء من عمليات التدقيق والمراجعة والتي وصلت لنحو 77 % حيث تم الإنتهاء رسميًا من تصحيح 4 مواد بشكل رسمي.

خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 الدور الأول

ونقدم لكم متابعينًا الأعزاء في جميع المحافظات العراقية،( بغداد وكركوك والنجف والناصرية وصلاح الدين والرصافة…إلخ)، خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 الدور الأول من خلال الدخول علي رابط موقع وزارة التربية العراقية وإتباع الخطوات التالية لمعرفة نتيجة السادس الإعدادي العراق بكل سهولة ويسر وهي كالتالي:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول على موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني.

ثانيًا: ثم القيام بالنقر علي ايقونة النتائج الامتحانية.

ثالثًا: ثم اختيار نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الأول 2022.

رابعًا: ثم عليك ادخال الرقم الامتحاني.

خامسًا: ثم عليك تحديد المحافظة المقيم فيها الطالب.

سادسًا: تحديد التخصص علمي وإحصائي وأدبي وتطبيقي.

سابعًا: ثم عليك النقر على أيقونة تحميل النتيجة.

ثامنًا: ثم عليك الانتظار حتي يتم تحميل النتيجة.

موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الاول العراق

وقالت مصادر مطلعة في وزارة التربية العراقية، إنه سيتم إعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الأول العراق خلال الأسبوع المقبل فور الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في الكنترولات واعتماد النتيجة من وزير التربية العراقية.