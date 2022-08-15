نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الثانوية الأزهرية 2022.. قائمة الكليات والمعاهد للبنين والبنات في جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 يتساءل العديد من طلاب وطالبات الأزهر الشريف عن تنسيق الكليات التي يمكن التقديم إليها بعد الثانوية الأزهرية لعام 2022 وينتظر العديد من الطلاب عن إعلان نتيجة التنسيق بفارغ الصبر لكي يتعرفوا على أي من الكليات سوف توافق مجموع كل طالب، ولذلك ينتظر طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية الإعلان عن نتائج تنسيق الجامعات 2022، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أهم الكليات المتاحة لطلاب الأزهر الشريف، مع توضيح كليات البنين والكليات الأخرى المتاحة في تنسيق الأزهر 2022.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 ونتابع معكم الكليات المتاحة للتنسيق لطلاب البنين بالأزهر الشريف، والتي يتم قبول الطلاب بها على حسب نتيجة التنسيق المقررة لهذا العام والتي يتم الإعلان عنها بعد انتهاء مرحلة التنسيق، ونوضح لكم أهم هذه الكليات 2022.

• توجد كلية أصول الدين والتي توجد في محافظة القاهرة ومحافظة أسيوط، ومحافظة طنطا، ومحافظة المنصورة.

• كلية الإعلام والتي توجد في محافظة القاهرة.

• كلية الشريعة والقانون والتي توجد في عدة محافظات منها محافظة أسيوط والقاهرة، ومحافظة طنطا.

• ومتاح أيضا للبنين كلية الدراسات الإسلامية والعربية والتي توجد في محافظة القاهرة فقط.

• وكليات الدراسات الإسلامية والتي تكون متاحة في محافظة القاهرة.

• أما عن الكليات الأخرى فيوجد كلية تجارة والتي توجد في جميع محافظات مصر، وكليات اللغات والترجمة وهي توجد في محافظة القاهرة فقط.

كليات للتنسيق الأزهر 2022

وبعدما تعرفنا معكم في السطور السابقة على الكليات المتاحة في التنسيق لطلاب الأزهر البنين، نتابع معكم كليات آخري للبنين والبنات للتنسيق الأزهر لعام 2022، وإليكم أهم هذه الكليات موضحة في النقاط التالية.