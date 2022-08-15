نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تنسيق الكليات المرحلة الثانية علمي وأدبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفاصيل تنسيق الكليات المرحلة الثانية علمي وأدبي مع اقتراب موعد التسجيل في الرغبات الخاص بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022 خاصة بعد أن ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن مؤشرات تنسيق الكليات وذلك للمرحلة الثانية والتي تتضمن الشعبة العلمية والأدبية سوف نوضح لكم كافة التفاصيل من خلال السطور القادمة.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2022

سوف تنتهي المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2022 خلال ساعات قليلة وبعد ذلك سوف يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى وسوف يتم الإعلان عن المرحلة الثانية للشعبة الأدبية والعلمية لتنسيق الكليات 2022.

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي

سوف يبدأ تنسيق الكليات 22 المرحلة الثانية بدءاً من درجات الفئات التالية،

جميع الطلاب الحاصلين على 64 . 5% لجميع طلاب الشعبة الأدبية أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على 83 بالمائة لجميع طلاب شعبة علمي رياضة.

أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على 89 بالمئة لجميع طلاب شعبة علمي علوم مؤشرات تنسيق الكليات 2022 للمرحلة الثانية

يمكنكم من خلال السطور القادمة الإطلاع على مؤشرات تنسيق الكليات 2022 المرحلة كما هو متوقع وفقا المرحلة الثانية للكليات في العام الماضي وهي كالآتي،

كلية التجارة وكلية الحقوق وتشمل أيضا كلية الآداب وكلية التربية وكلية الزراعة وكلية الفنون الجميلة وكلية دار العلوم وكلية التربية النوعية

توقعات تنسيق الكليات المرحلة الثانية

من المتوقع أن يبدأ تنسيق الكليات 2022 للمرحلة الثانية يشمل الآتي،

كلية التمريض وكلية الخدمة الاجتماعية

يمكن أن تتضمن كلية الإعلان للشعبة العلمية للمرحلة الثانية وتشمل أيضا كلية سياحة وفنادق كلية تجارة إنجليزي وكلية حقوق إنجليزي وكلية التربية الرياضية وكلية التكنولوجيا والتنمية وكلية الطب البيطري.

تنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى

التنسيق الخاص بالكليات في المرحلة الأولى لشعبة العلوم يبدأ من 89 . 2% أما لشعبة الرياضة 83 . 17 بالمئة أما بالنسبة لأدبي مرحلة أولى بحد أدنى 64 . 51 بالمئة.

تسجيل الرغبات تنسيق الكليات 2022