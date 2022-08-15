نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع لاستعلام نتائج الثالث المتوسط ٢٠٢٢ الدور الأول الفصل الدراسي الثاني بالرقم الامتحاني للطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد أن أولياء الأمور في العراق الشقيق والطلاب والطالبات كانوا ينتظرون النتيجة على أحر من الجمر فأخذت مواقع البحث جوجل تضج بالتزاحم للتعرف على النتيجة وخطوات الاستعلام عنها وخاصة بعد انتهاء الامتحانات وتصريحات وزارة التربية العراقية عن ظهور النتيجة مما جعل الكثير ينتظرها، وخصصت الوزارة موقعها الرسمي للتعرف على النتيجة بدلا من التزاحم في المدارس وانتشار العدوى بفيروس كرونا وسوف نوضح خطوات التعرف على النتيجة بالرقم الامتحاني من خلال هذا المقال.

خطوات الاستعلام عن النتيجة بالرقم الامتحاني

لقد عملت وزارة التربية العراقية جهودها للحد من انتشار فيروس كرونا وعدم الذهاب إلى المدارس منعا لانتشار العدوى وقد خصصت الوزارة النتيجة على الموقع الخاص بها للحد من المرض وللمحافظة على صحة طلابها وسوف نوضح خطوات الاستعلام عن النتيجة بالرقم الامتحاني من خلال النقاط التالية..

على الطالب أن يدخل على موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يضغط على نتائج الثالث المتوسط ٢٠٢٢ الدول الأول.

ثم يقوم الطالب بإدخال بيناته من اسمه والرقم الامتحاني الخاص به.

ثم يختار اسم المدرسة التابع لها وتحديد المكان الذي ينتمي إليه.

عند التأكد من صحة البيانات يقوم الطالب بالضغط على استعلام وذلك حتى تظهر له النتيجة في الحال.

يجب على جميع الطلاب كتابة بيناتهم صحيحة لعدم الخلط بين النتائج.

وزارة التربية العراقية وفيروس كرونا

منذ انتشار ذلك المرض تسعى جميع الدول على الحد منه قدر المستطاع وعدم انتشاره ولحرص الوزارة دائما على صحة أبنائها وطلابها قامت بعدة إجراءات احترازية أثناء الامتحانات أو للتعرف على النتيجة وسوف نوضح تلك الإجراءات خلال النقاط التالية.