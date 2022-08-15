نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرحلة الثانية” تنسيق الكليات 2022 علمي وقائمه بالكليات علمي علوم ورياضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفقا لتصريحات وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق العام سوف ينتهي تنسيق المرحلة الأولي للشعب علمي علوم ورياضة والشعبة الأدبية خلال يوم 15 من شهر أغسطس الجاري لعام 2022 والذي يوافق يوم الأثنين في تمام الساعة السابعة مساءا، والتي يتم بعدها بعدة أيام عن إعلان بدأ المرحلة الثانية للتنسيق، ويتساءل العديد من طلاب وطالبات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة عن الكليات التي سوف تكون متاحة خلال تنسيق المرحلة الثانية، وسوف نتابع معكم أهم الكليات التي من المتوقع أن تكون بالمرحلة الثانية لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة.

كليات علمي علوم بالمرحلة الثانية 2022

بعدما أوشكت المرحلة الأولي للتنسيق على الانتهاء، وأصبح البحث يزداد عن كليات المرحلة الثانية للتنسيق 2022 لشعبة علمي علوم، وبما أنه تكون المرحلة الثانية محدودة أكثر في الكليات المتاحة لشعبة علمي علوم، نوضح لكم هذه الكليات في النقاط التالية.

• كليات الطب البيطري سوف تكون من ضمن كليات المرحلة الثانية ولكن بعدد أماكن أقل عن المرحلة الأولي.

• كليات الحاسبات والمعلومات والتي يمكن التقديم لها من الشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة.

• كلية التمريض.

• كلية العلوم.

• كما أنه يمكن لشعبة علمي علوم التقديم لكلية ألسن في المرحلة الثانية للتنسيق.

• كلية الآثار، وكلية التربية بأقسامها كيمياء وفيزياء وأحياء، وكليات الأدب أيضا.

كليات علمي رياضة بالمرحلة الثانية 2022

وبعد أن وضحنا لكم في السطور السابقة الكليات العلمية لشعبة علمي علوم للمرحلة الثانية، نتابع معكم كليات المرحلة الثانية لشعبة علمي رياضة لعام 2022 والتي سوف تكون متاحة بالمرحلة الثانية بالتنسيق ونعرض هذه الكليات في النقاط التالية.