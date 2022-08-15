زلاوفينن: موسكو وواشنطن ستصبحان بلا معاهدة «ستارت» فى 2026

جدة - نرمين السيد - كشف رئيس مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية جوستافو زلاوفينن، عن توقعات ببقاء موسكو وواشنطن دون معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية خلال عام 2026، وذلك إذا استمرت العلاقات بينهما على ما هى عليه اليوم.





وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى"، قال زلاوفينن فى تصريح اليوم: "إذا استمر الوضع الذى نعيشه اليوم، حيث لا توجد اتصالات رفيعة المستوى بين موسكو وواشنطن، فعندئذ قد نواجه مثل هذا الموقف أى عدم وجود معاهدة"، معربًا عن أمله فى نفس الوقت بألا يحدث ذلك. يذكر أن معاهدة "ستارت 3" هى المنظومة الوحيدة المتبقية بين الولايات المتحدة وروسيا فى مجال مراقبة الأسلحة النووية، وتم تمديدها قبل فترة لمدة خمس سنوات، وتنتهى فى عام 2026.

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