نيوزيلندا تنشر 120 جنديا فى بريطانيا لتدريب قوات أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الحكومة النيوزيلندية - اليوم الإثنين - أن هذه الخطوة تهدف إلى تزويد القوات الأوكرانية بالمهارات الأساسية، بما فى ذلك التعامل مع الأسلحة والإسعافات الأولية، منوهة إلى أنه سيجرى تدريب حوالى 800 جندى أوكرانى فى بريطانيا، وأن أفراد القوات النيوزيلندية لن يسافروا إلى أوكرانيا.
من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أن القوات النيوزيلندية لم ولن تشارك فى القتال بأوكرانيا.
وقالت: "أوضحنا أن الهجوم السافر على سيادة أى دولة وما يعقبه من خسائر فى أرواح الأبرياء، أمر خاطئ ولا يمكن احتماله. وستستمر إدانتنا لتتجاوز الكلمات وتشمل الدعم الحاسم".
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