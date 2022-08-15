العالم اليوم - ارتفاع طفيف لمعدلات البطالة في مصر بالربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع طفيف لمعدلات البطالة في مصر بالربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 12:21 مساءً - ارتفع عدد العاطلين عن العمل في مصر بشكل طفيف بلغت نسبته 0.3 بالمئة على أساس فصلي في الفترة من أبريل إلى يونيو، لتصل إجمالي نسبة العاطلين في البلاد إلى 7.2 بالمئة، أي نحو 2.15 مليون شخص.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الاثنين، عن زيادة معدل البطالة في البلاد بنسبة 1.7 بالمئة على أساس سنوي، ودون تغير يذكر في الربع الثاني من العام.

وقال الجهاز في بيان له إن عدد العاطلين سجل 7.2 بالمئة ليبلغ 2.15 مليون في الفترة من أبريل إلى يونيو 2022، مقابل 2.14 مليون في الربع الأول من العام، مسجلا زيادة طفيفة بلغت 0.3 بالمئة على أساس فصلي.

وعلى أساس سنوي، زاد عدد العاطلين 36 ألفا عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة زيادة 1.7 بالمئة.

ووفقا للبيان، فقد زاد حجم قوة العمل في مصر بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام ليبلغ نحو 30 مليون فرد بنهاية يونيو 2022.

وأرجع الجهاز، ارتفاع قوة العمل إلى زيادة أعداد المشتغلين بمقدار 84 ألف مشتغل خلال الربع الثاني، قابله ارتفاع المتعطلين بنحو 6 آلاف متعطل، ما أدى لزيادة قوة العمل بمقدار 90 ألف فرد.

وبلغت قوة العمل فى الحضر 13.19 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16.79 مليون فرد.

وكانت الحكومة المصرية قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة صينية مطلع أغسطس الجاري، لإنشاء مجمع صناعي لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها، على مساحة 200 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات تقارب 130 مليون دولار.

وقال مجلس الوزراء، في بيان له، إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقعت المذكرة مع شركة "هاير سمارت هوم كوربوريشن" الصينية لإنشاء المجمع بنظام المناطق الاستثمارية بمدينة العاشر من رمضان.