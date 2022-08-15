العالم اليوم - أرباح أوراسكوم للتنمية مصر ترتفع 28 بالمئة في الربع الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 12:21 مساءً - ارتفع صافي ربح أوراسكوم للتنمية مصر في الربع الثاني من العام 28 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم "نمو قوي" في قطاعي العقارات والسياحة.

وأعلنت الشركة في بيان أن صافي أرباحها ارتفع إلى 391.5 مليون جنيه مصري (حوالي 20.48 مليون دولار) في الربع الثاني من 2022 مقارنة مع 306.1 مليون جنيه في الربع الثاني من 2021.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية 18.5 بالمئة لتسجل 667.7 مليون جنيه في الربع الثاني مقابل 563.4 مليون جنيه قبل عام.

وزاد إجمالي الإيرادات 23 بالمئة إلى 1.9 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه قبل عام، ونما مجمل الربح 17.5 بالمئة إلى 631.9 مليون جنيه مقابل 538 مليون جنيه قبل عام.

وقالت الشركة إن قطاع العقارات بالمجموعة حقق مبيعات بلغت 4.7 مليار جنيه (حوالي 245 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2022 بزيادة 16.9 بالمئة في "أعلى مبيعات نصف سنوية محققة في تاريخ الشركة".

وعلى أساس فصلي، حققت الشركة 2.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام بزيادة 39.4 بالمئة مقابل 1.9 مليار جنيه قبل عام.

كما نما نشاط قطاع الفنادق بالمجموعة في مصر، إذ ارتفعت الإيرادات 147.6 بالمئة لتصل إلى 633.2 مليون جنيه مدعومة بتحسن نشاط السفر الدولي.

وصعد سهم الشركة 1.7 بالمئة في مستهل تعاملات اليوم بالبورصة المصرية.