العالم اليوم - تراجع أسعار النفط يهبط بمؤشرات أسواق الخليج

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 12:21 مساءً - تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، مع انخفاض أسعار النفط، فيما يقترب المؤشر القطري من إنهاء سلسلة مكاسب حققها على مدى ثلاث جلسات متتالية.

وهبطت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، للجلسة الثانية على التوالي، إذ أثارت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة مخاوف حيال الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم، بينما قال رئيس أكبر مصدر في العالم، "أرامكو" السعودية، إنه مستعد لرفع الإنتاج بالشركة.

وتراجع المؤشر الرئيسي في السوق السعودي بنسبة 0.1 بالمئة، مع انخفاض سهم شركة "رتال" للتطوير العمراني 0.3 بالمئة وتراجع سهم البنك السعودي الفرنسي بنسبة 1 بالمئة.

كما تراجع سهم شركة النفط العملاقة "أرامكو" بنسبة 0.3 بالمئة، على الرغم من الإعلان عن ارتفاع حاد في الأرباح الفصلية.

وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو، أمين الناصر، قد قال في تصريحات له أمس الأحد، إن الشركة مستعدة لزيادة إنتاج النفط الخام إلى طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا إذا طلبت الحكومة السعودية ذلك.

وقالت كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "إكس.تي.بي"، فرح مراد، إن التراجع قد يكون له تأثير قصير المدى على سعر سهم أرامكو، يعقبه صعود محتمل على مدى العقد الجاري.

في سوق أبو ظبي، انخفض المؤشر 0.7 بالمئة، ليواصل خسائره من الجلسة السابقة، متأثرا بتراجع سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 0.9 بالمئة.

وتراجع المؤشر القطري بنحو 1 بالمئة، ليتجه صوب إنهاء سلسلة من المكاسب استمرت لثلاث جلسات، إذ كانت معظم الأسهم على المؤشر في منطقة سلبية بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي، الذي تراجع بنسبة 2.3 بالمئة.

أما مؤشر الأسهم الرئيسي في سوق دبي فقد خالف الاتجاه العام وارتفع بنسبة 0.1 بالمئة، مدعوما بمكاسب 0.7 بالمئة لسهم "إعمار العقارية".