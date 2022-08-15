نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على قرض بقيمة 100 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية بهذه الشروط 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية أو كما هو معروف ببنك التسليف أحد أهم وأكبر البنوك الموجوده في المملكة العربية السعودية، فالبنك يقدم القروض المتنوعة التي تحظى بأهتمام كبير من المواطنين السعوديين، فيقدم القروض بشروط بسيطة وبإجراءات سهله مما دفع بالكثير من المواطنين للبحث عن طريقة التقديم للحصول على القروض المحتاجين إليها، ومن ضمن تلك القروض قرض بقيمة 100 ألف ريال سعودي يعرف باسم قرض الأسرة يمكن الحصول عليه بعد الأطلاع على الشروط اللازمة للاستفادة بالقرض، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل من خلال هذا المقال.
خطوات التقديم على تمويل الأسرة بقيمة 100 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية 1444
- أولاً الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية.
- تسجيل الدخول.
- الضغط على بوابة النفاذ الموحد.
- اختيار نوع التمويل المطلوب.
- الضغط على طلب تمويل جديد والضغط عليها.
- حدد نوع الفرع ومكانه.
- تسجيل البيانات المطلوبة.
- تأكيد صحة المعلومات المقدمة، والضغط على زر حفظ الطلب.
- في إمكانك تعديل البيانات المقدمة قبل إرسال الطلب للبنك.
- تعبئة بيانات الكفيل.
- تحديد قيمة القسط الشهري المطلوب.
- رفع المستندات المطلوبة والضغط على زر الحفظ.
- الضغط على اعتماد كل الملفات بعد إتمام رفعها.
شروط الحصول على قرض بقيمة 100 ألف ريال من بنك التسليف
أوضح بنك التنمية الاجتماعية الشروط اللازم توافرها للتقديم على قرض الأسرة والحصول عليه وهي مما تتمثل في:
- أولاً يشترط ان يكون سن المتقدم على القرض لا يتجاوز 70 عام.
- أن يكون السجل المدني لصاحب القرض خالي.
- يشترط أيضاً ألا يتجاوز دخل الأسرة صاحبة القرض عن 14500 ريال سعودي.
- لا يزيد دخل الفرد داخل الأسرة عن 3000 ريال سعودي شهرياً.
قرض الأسرة للمرأة السعودية بهذه الشروط
يقدم بنك التسليف تمويل للمرأة السعودية بشروط معينه تلك التي تتمثل في:
- أن تكون المرأة مطلقة.
- يمكن للمرأة التقدم للحصول على القرض بشرط أن تكون مهجوزة لمدة لا تزيد عن 90 يوم.
- يحق للمرأة الأرملة التي تعول الأطفال الاستفادة من تمويل الأسرة من بنك التسليف.
الأوراق المطلوب تقديمها للحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية 2022
- بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.
- توضح العنوان بشكل مفصل لصاحب القرض.
- توضيح رقم حساب الأيبان الخاص بصاحب التمويل.
- تقديم رقم جوال لصاحب القرض بشرط أن يكون مسجيلاً عبر منصة أبشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحصل على قرض بقيمة 100 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية بهذه الشروط 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.