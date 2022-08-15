أحصل على قرض بقيمة 100 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية بهذه الشروط 1444

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عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية أو كما هو معروف ببنك التسليف أحد أهم وأكبر البنوك الموجوده في المملكة العربية السعودية، فالبنك يقدم القروض المتنوعة التي تحظى بأهتمام كبير من المواطنين السعوديين، فيقدم القروض بشروط بسيطة وبإجراءات سهله مما دفع بالكثير من المواطنين للبحث عن طريقة التقديم للحصول على القروض المحتاجين إليها، ومن ضمن تلك القروض قرض بقيمة 100 ألف ريال سعودي يعرف باسم قرض الأسرة يمكن الحصول عليه بعد الأطلاع على الشروط اللازمة للاستفادة بالقرض، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل من خلال هذا المقال.

خطوات التقديم على تمويل الأسرة بقيمة 100 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية 1444

أولاً الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول.

الضغط على بوابة النفاذ الموحد.

اختيار نوع التمويل المطلوب.

الضغط على طلب تمويل جديد والضغط عليها.

حدد نوع الفرع ومكانه.

تسجيل البيانات المطلوبة.

تأكيد صحة المعلومات المقدمة، والضغط على زر حفظ الطلب.

في إمكانك تعديل البيانات المقدمة قبل إرسال الطلب للبنك.

تعبئة بيانات الكفيل.

تحديد قيمة القسط الشهري المطلوب.

رفع المستندات المطلوبة والضغط على زر الحفظ.

الضغط على اعتماد كل الملفات بعد إتمام رفعها.

شروط الحصول على قرض بقيمة 100 ألف ريال من بنك التسليف

أوضح بنك التنمية الاجتماعية الشروط اللازم توافرها للتقديم على قرض الأسرة والحصول عليه وهي مما تتمثل في:

أولاً يشترط ان يكون سن المتقدم على القرض لا يتجاوز 70 عام. أن يكون السجل المدني لصاحب القرض خالي. يشترط أيضاً ألا يتجاوز دخل الأسرة صاحبة القرض عن 14500 ريال سعودي. لا يزيد دخل الفرد داخل الأسرة عن 3000 ريال سعودي شهرياً.

قرض الأسرة للمرأة السعودية بهذه الشروط

يقدم بنك التسليف تمويل للمرأة السعودية بشروط معينه تلك التي تتمثل في:

أن تكون المرأة مطلقة. يمكن للمرأة التقدم للحصول على القرض بشرط أن تكون مهجوزة لمدة لا تزيد عن 90 يوم. يحق للمرأة الأرملة التي تعول الأطفال الاستفادة من تمويل الأسرة من بنك التسليف.

الأوراق المطلوب تقديمها للحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية 2022