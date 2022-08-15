نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي شروط الغاء بلاغ الهروب الجديدة في السعودية 1444.. اعرف الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن شروط الغاء بلاغ الهروب الجديدة في السعودية 1444 وأعلنت وزارة العمل بالمملكة بعض القرارات الهامة ومنها شروط الغاء الهروب حيث قامت بالتعديل علي الشروط ومن خلال السطور التالية نوفر لكم بشكل تفصيلي كافة الشروط الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل بخصوص الغاء بلاغ الهروب 1444.

شروط الغاء بلاغ الهروب الجديدة في السعودية 1444

تقوم الشركات والمؤسسات بالمملكة بتقديم بلاغات اذا حدثت حالة هروب من جانب العامل، ووضعت وزارة العمل من قبل بعض الشروط اللازم توافرها لقبول البلاغ، وقامت بالتعديل علي هذه الشروط منذ أيام قليلة ووضعت بعض الشروط الجديدة اللازمة لقبول البلاغ، ويذكر انه يمكن لأصحاب الشركات تقديم البلاغ الكترونيا من خلال منصة ابشر الالكترونية وذلك بهدف توفير الجهد والوقت علي المواطنين وتسهيل عملية تقديم الشكاوي والاستعلامات وفي السطور التالية نعرض لكم شروط الغاء بلاغ الهروب الجديدة في السعودية وهي:

الشرط الأول ان يكون العامل الهارب مازال عقدة ساري ولم ينتهي او يتعرض للطرد.

ان يكون العامل تغيب عن العمل لمدة لا تقل عن 15 يوم دون اذن.

توفير المستندات والوثائق التي لها علاقة بالعامل الهارب.

ان لا يكون العامل قام برفع دعوي قضائية علي المنشاة قبل الهروب.

طريقة إلغاء بلاغ الهروب بعد القرار الجديد 1444

بشكل الكتروني ومن خلال منصة ابشر الالكترونية يمكنك الغاء بلاغ هروب بخطوات سهلة وسريعة ويمكنك أتباع الخطوات التالية لإلغاء البلاغ بشكل صحيح:

توجه الي منصة ابشر الالكترونية من خلال الجوال أو الحاسوب.

قم بالدخول الي حسابك من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

توجه الي قائمة خدماتي المتواجدة في الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك توجه الي خيار الخدمات العامة وقم بالضغط علية.

ستجد ايقونة الرسائل والطلبات قم بالضغط عليها واختر المديرية العامة للجوازات.

ستجد عدة خيارات قم بالضغط علي خيار الغاء بلاغ هروب.

قم بكتابة كافة التفاصيل المتعلقة بالبلاغ ورفع المستندات المطلوبة.

انقر علي ايقونة ارسال المتواجدة في الأسفل.

والي هنا نكون قد وصلنا الي نهاية هذا المقال وتعرفنا بشكل كامل علي شروط الغاء بلاغ الهروب الجديدة في السعودية 1444 وطريقة الغاء بلاغ الهروب من خلال بوابة ابشر الالكترونية.