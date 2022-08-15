نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج معهد الإدارة العامة 1444 الترشيح بوابة المتدربين trainees.ipa.edu.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط الاستعلام عن نتائج معهد الإدارة العامة 1444 عبر بوابة المتدربين الإلكترونية التابعة للمعهد، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عن إطلاق نتائج القبول والترشيح على البرامج التدريبية التي يقوم معهد الإدارة العامة بتنفيذها خلال الفصل الدراسي الأول من العام التدريبي الجديد 1444هـ ، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط استعلام نتيجة الترشيح بمعهد الإدارة العامة للاستعلام عن نتائج القبول برقم السجل المدني وكلمة المرور.

نتائج معهد الإدارة العامة 1444

أعلن حساب معهد الإدارة العامة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأحد بتاريخ الخامس عشر من شهر أغسطس لعام 2022م الموافق لتاريخ السابع عشر من شهر محرم لعام 1444هـ عن إطلاق نتائج القبول في البرامج التدريبية التي من المقرر تنفيذها خلال الفصل الأول من العام التدريبي القادم.

بوابة المتدربين استعلام نتائج الترشيح

أكد معهد الإدارة العامة على إتاحة الاستعلام عن نتائج الترشيح من خلال تسجيل دخول بوابة المتدربين الإلكترونية، حيث تقوم هذه البوابة بخدمة متدربي معهد الإدارة العامة الذي تم ترشيحهم في السابق من جانب الجهات التابعين لها على إحدى دورات المعهد التدريبية.

ويمكن الدخول إلى بوابة معهد الإدارة العامة للاستعلام عن نتيجة القبول بعد إعلانها رسمياً من خلال تعبئة بيانات الحساب الشخصي للمتدرب “رقم السجل المدني – كلمة السر” بعد اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط استعلام نتائج الترشيح بوابة المتدربين (trainees.ipa.edu.sa).

نتائج الترشيح معهد الإدارة العامة 1444

تم التأكيد على أنه لكي يتمكن المتدرب من استخدام بوابة المتدربين فيجب عليه أن تكون بياناته مسجلة في سجلات المعهد من قبل جهة العمل التابع لها، وأن يكون قد تم ترشيحه على أحد برامج المعهد من جانب جهة عمله.

كما يجب أن يكون رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد صحيحين وفقاً لما هو موجود بالبطاقة الشخصية، وفي حال تسجيل الدخول إلى بوابة المتدربين الإلكترونية لأول مرة، فيجب إنشاء حساب مستخدم جديد أولاً حتى يتمكن من تسجيل الدخول إلى بوابة معهد الإدارة العامة.

ويتم تسجيل جديد في البوابة من خلال اتباع رابط تسجيل دخول بوابة المتدربين معهد الإدارة العامة الرسمي المرفق بالمقال، ثم إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في التالي: