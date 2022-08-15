واشنطن تستنكر مقتل 5 أمريكيين فى القدس.. وتصفه بـ«هجوم إرهابى»

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الأحد، عن استنكار الولايات المتحدة الشديد لما وصفته بأنه "هجوم إرهابى" وقع خارج البلدة القديمة فى القدس، والذى أصيب فيه ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم 5 أمريكيين على الأقل.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس فى بيان له: "سفيرنا فى إسرائيل والمسؤولون الأمريكيون فى القدس على اتصال بأسر الضحايا من المواطنين الأمريكيين، الذين نقدم لهم تعاطفنا ودعمنا". وأضاف برايس: "فريقنا فى القدس يعمل على مدار الساعة لدعم الضحايا وعائلاتهم، وسيواصل مراقبة الوضع عن كثب".

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