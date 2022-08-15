التضخم يتفاقم فى السعودية.. وأسعار الغذاء ترتفع بشكل كبير

جدة - نرمين السيد - وعزت الهيئة - فى بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الإثنين - الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.9% وأسعار النقل بنسبة 3.6%. وأوضحت أن قسم الأغذية والمشروبات تأثر بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.1%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير فى ارتفاع التضخم السنوى فى يوليو الماضى، نظرا لوزنه فى المؤشر البالغ 18.8%. وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو الماضى ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يونيو 2022، متأثرا بارتفاع قسم النقل بنسبة 1.1%، والذى بدوره تأثر بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.1%.

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