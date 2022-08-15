جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد وصل "رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عبدالامير يارالله، إلى محافظة الأنبار، وتفقد قاطع عمليات الجزيرة، واطلع على آخر العمليات التى تنفذها قطعات الجيش فى المناطق الصحراوية غرب المحافظة".
كما شدد يارلله "على ضرورة الاستمرار بعمليات البحث والتفتيش فى المناطق الصحراوية لتدمير أى وكر يحاول الإرهابيين الاختباء فيه"، مؤكدًا أن "الصحراء لن تكون ملاذًا آمنًا للإرهابيين".
وأثنى رئيس أركان الجيش العراقى على "مستوى العمليات النوعية التى تنفذها قطعات الفرقة السابعة، والتى نجحت فى تأمين مناطق غرب الأنبار".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس أركان الجيش العراقى: الصحراء لن تكون ملاذا آمنا للإرهابيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.