رئيس أركان الجيش العراقى: الصحراء لن تكون ملاذا آمنا للإرهابيين

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد وصل "رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عبدالامير يارالله، إلى محافظة الأنبار، وتفقد قاطع عمليات الجزيرة، واطلع على آخر العمليات التى تنفذها قطعات الجيش فى المناطق الصحراوية غرب المحافظة".

كما شدد يارلله "على ضرورة الاستمرار بعمليات البحث والتفتيش فى المناطق الصحراوية لتدمير أى وكر يحاول الإرهابيين الاختباء فيه"، مؤكدًا أن "الصحراء لن تكون ملاذًا آمنًا للإرهابيين".

وأثنى رئيس أركان الجيش العراقى على "مستوى العمليات النوعية التى تنفذها قطعات الفرقة السابعة، والتى نجحت فى تأمين مناطق غرب الأنبار".