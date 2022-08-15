ارتفاع حصيلة الضحايا جراء انفجار مركز تسوق فى أرمينيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك"، قال المتحدث باسم وزارة حالات الطوارئ، إنه وفقًا لأحدث الإحصائيات الواردة فإن 6 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 61 آخرون جراء الانفجار الذى وقع أمس فى مستودع لمواد الألعاب النارية بمركز سورمالو للتسوق فى يريفان .

وكانت الحصيلة الأولية لضحايا الحادث أشارت إلى مقتل شخص وإصابة 26 آخرين جراء الانفجار.

وأضاف المتحدث باسم الطوارئ فى أرمينيا إلى أن فرق الإطفاء التابعة للوزارة لاتزال تكافح لإخماد الحريق الذى تسبب به الانفجار .