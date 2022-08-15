عاجل- رصد تهديدات لقضاة وقوات إنفاذ القانون عقب تفتيش مقر ترامب

جدة - نرمين السيد - قال موقع "أكسيوس" الأمريكى، إن نشرة استخبارية أمنية حذرت من تصاعد التهديدات عقب تفتيش مقر ترامب.
وكان ترامب، قد أعلن عن مداهمة منزله فى ولاية فلوريدا من قبل موظفى مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آى".
وقال ترامب، فى بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعى "تروث" التى يمتلكها: "إنها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلى الجميل فى "مار ايه لاجو"، فى بالم بيتش بولاية فلوريدا، للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفيدرالى".
ووصف ترامب المداهمة فى بيان مطول بأنها غير ضرورية، لافتا إلى أنه كان يتعاون مع الوكالات الحكومية ذات الصلة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميامى هيرالد".
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