دخول سفينتين إلى ميناء أوديسا الأوكرانى لتحميل الحبوب

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أن "الناقلة التى ترفع علم فانواتو، قد رست فى محطة نفط بريستا، وأنه سيتم تحميلها ب 7000 طن من زيت عباد الشمس"، مضيفة أن سفينة الشحن "سارة" التى ترفع علم بالاو دخلت الميناء لتحميل الذرة.

يشار إلى أنه منذ بداية أغسطس الجارى، تم تصدير حوالى 375 ألف طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من الموانيء الأوكرانية عبر الممر البحرى الإنسانى.