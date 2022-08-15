سول تقايض بيونج يانج: المساعدات مقابل نزع السلاح النووى

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الاثنين، أنه سيقدم حزمة مساعدات كبيرة لبيونج يانج، شريطة نزع سلاحها النووى، وهو العرض الذى لطالما رفضته كوريا الشمالية.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، يأتى اقتراح سول بعد أيام على تهديد أطلقته بيونج يانج "بالقضاء على سلطات كوريا الجنوبية"، وذلك على خلفية التفشى الأخير لفيروس كورونا فى كوريا الشمالية، وبعد أقل من شهر على إعلان الزعيم كيم جونغ أون أن بلاده "مستعدة لتعبئة" قدراتها النووية فى أى حرب مع الولايات المتحدة وجارته الجنوبية.

وتحدث رئيس كوريا الجنوبية بالتفصيل، اليوم الإثنين، عن خطة مساعدات واسعة النطاق تشمل الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى المساعدة فى تحديث البنية التحتية مثل الموانئ والمطارات والمستشفيات.

وفى كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية للتحرر من الحكم الاستعمارى اليابانى عام 1945، قال يون إن "المبادرة الجريئة التى أتصورها ستحسن فى شكل كبير اقتصاد كوريا الشمالية وسبل عيش شعبها على مراحل، إذا توقف الشمال عن تطوير برنامجه النووى، وشرع فى عملية صادقة وثابتة لنزع السلاح النووى".

وبحسب "فرانس برس"، يؤكد محللون فى المنطقة أن فرص قبول بيونج يانج لعرض مماثل ضئيلة جدًا، إذ سبق رفض عرض مماثل، إذ أكدت كوريا الشمالية منذ فترة طويلة أنها لن تدخل فى صفقة كهذه.

وحذرت واشنطن وسول مرارًا، خلال الأشهر الأخيرة، من أن كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية أخرى ستكون السابعة فى تاريخها.

على الجانب الآخر، أجرى نظام الزعيم كيم جونغ أون عددًا قياسيًا من التجارب على الأسلحة هذا العام، بينها صاروخ بالستى عابر للقارات، للمرة الأولى منذ 2017.