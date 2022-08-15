العالم اليوم - المؤشرات الأوروبية ترتفع مع انتعاش أسهم قطاع الرعاية الصحية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 11:15 صباحاً - ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مدعومة بمكاسب جديدة لأسهم الرعاية الصحية، في حين دفعت مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الصيني المستثمرين إلى توجيه اموالهم لأسهم قطاعات مثل الاتصالات والمنتجات الاستهلاكية المهمة، والتي يُنظر إليها عادة على أنها محصنة ضد الدورات الاقتصادية.

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أعلى مستوياته في شهرين عند الافتتاح.

وصعدت أسهم الرعاية الصحية بدعم من سهم "أسترازينيكا" والذي ارتفع بنحو 2.6 بالمئة بعدما قالت شركة الأدوية إن عقارها الخاص بالسرطان، "إنهيرتو"، الذي تم تطويره مع داييتشي سانكيو اليابانية يؤخر تطور شكل من أشكال سرطان الثدي المتقدم لحالات عولجت في السابق.

وقفز سهم "هيلو فريش" بنسبة 8.1 بالمئة، بعد أن أعلنت شركة صناعة الوجبات الألمانية عن نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع.

وانخفض سهم شركة "هنكل" بنسبة 1.3 بالمئة، إذ قالت مجموعة السلع الاستهلاكية الألمانية إن ارتفاع تكلفة المواد أثر على الأرباح في النصف الأول من العام.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات والتعدين المنكشفة على الصين، بعدما خفض البنك المركزي للبلاد أسعار الإقراض الرئيسية في تحرك مفاجئ لإنعاش الطلب، إذ أظهرت البيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو.