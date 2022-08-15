العالم اليوم - كلوب: طريقة لعبنا ستساعد دياز على محاكاة صلاح وتعويض ماني

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 11:15 صباحاً - ساند يورغن كلوب مدرب ليفربول لويس دياز ليصبح تهديدا مستمرا لمرمى المنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قائلا إن طريقة لعب الفريق ستساعد اللاعب الكولومبي على محاكاة محمد صلاح وتعويض المهاجم السابق ساديو ماني.

وانسجم دياز سريعا منذ انضمامه إلى ليفربول من بورتو في يناير الماضي لكنه لم يتمكن بعد من مضاهاة سجله التهديفي خلال فترة لعبه في البرتغال.

واقترب اللاعب البالغ من العمر 25 عاما من هز الشباك في تعادل ليفربول 2-2 أمام فولهام حيث أطلق تسديدة ارتطمت في إطار المرمى.

وردا على سؤال هل يستطيع دياز تسجيل من 10 إلى 15 هدفا في الموسم الواحد؟ قال كلوب للصحفيين "بالتأكيد، يملك هذه القدرات. نحن بحاجة إلى مشاهدتها لكنه بالطبع يملك إمكانات كبيرة".

وأضاف كلوب قبل مواجهة ضيفه كريستال بالاس يوم الاثنين "كلكم شاهدتم الفرص التي لاحت لدياز أمام فولهام. حصل على فرص هائلة لكن الحظ عانده. واجه سابقا مثل هذه الفترات التي غاب فيها عنه الحظ لكنه في حالة جيدة جدا. الأمر المهم بالنسبة لي أنه يحصل على فرص ويحاول استغلالها"، وفقما نقلت "رويترز".

وتألق الدولي المصري صلاح والسنغالي ماني، الذي انضم إلى بايرن ميونيخ في يونيو، مع ليفربول في المواسم الأخيرة وقال كلوب إن طريقة لعب النادي مصممة خصيصا لتطوير المواهب الهجومية.

وأشار إلى أن "هذه هي الطريقة التي نلعب بها. إنها طريقة تساعد اللاعبين على التعرض لمواقف هجومية مختلفة. الأمر يتعلق بطريقة تمركز اللاعبين واستعادة الكرة عند فقدها خلال اللعب وغيرها من الأشياء. لهذا السبب تلوح أمامنا الكثير من الفرص للتسجيل".