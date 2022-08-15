نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طريقة تقديم شكاوى بطاقة التموين عبر الخط الساخن لوزارة التموين في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من الشكاوى الواردة إلي موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية من جانب المواطنين، والذين ظهرت لهم شكاوى خاصة ببطاقة التموين سواء عند صرف نقاط الخبز أو صرف السلع التموينية المقررة.

فخلال الأشهر القليلة الماضية وبالتحديد في شهر أغسطس الماضي فتحت الوزارة الباب أمام المواطنين لحل العديد من المشكلات التي تواجههم، ومنها إضافة المواليد الجدد أو تحديث بيانات البطاقة أو تقديم الطلبات الخاصة بعودة المحذوفين من البطاقة التموينية.

رقم الخط الساخن ل شكاوى بطاقة التموين

حددت الوزارة الخط الساخن لاستقبال شكاوى وزارة التموين من خلال الاتصال علي رقم ( 1995)، وجاء تفعيل هذا الرقم بعد شكاوى الكثيرين من المواطنين من أن موقع وزارة التموين لا يستطيعون الدخول عليه بعد الضغط المتزايد عليه من قبل المواطنين القائمين بتسجيل المواليد الجدد أو تحديث بيانات البطاقة الخاصة بهم.

حيث يقوم المواطن بإدخال رقمه القومي عند الاتصال وإيضاح مشكلته، ويقوم مركز المعلومات بالوزارة بتلقي كافة الشكاوى الواردة إليه والتعامل معها بصورة دقيقة، ولكن لابد للمواطن القائم، بتسجيل شكواه سواء علي الموقع الرسمي أو من خلال الاتصال بالخط الساخن من مراعاة الدقة في التسجيل حتي لا تتعرض البطاقة التموينية للتوقف، كما حددت الوزارة رقم (91237)، وهو خاص بتفعيل الرقم السري للبطاقات التموينية.

والخط الساخن يوفر علي المواطن من الوقت والجهد عند الذهاب الي أحد مكاتب التموين التابعة إلي منطقته والتي تكون مزدحمة أيضآ،ويعمل هذا الخط في تلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، ويقوم بالرد علي كل المشاكل والاستفسارات الخاصة بمنظومة التموين ونقاط الخبز.

الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم 2022

يتم الدخول إلى موقع دعم مصر.

يقوم المستخدم بإدخال رقم البطاقة التموينية المراد الاستعلام عنها والمكون من 12 رقم.

يظهر للمستعلم اسم صاحب البطاقة.

يتم إدخال رقم الهاتف الخاص برب الأسرة والمسجل في شركة الهاتف المحمول.

يتم قبول الطلب وتحديث البيانات.

يذكر أن وزارة التموين قد قامت منذ فترة بإصدار قرارا بتمديد فترة تحديث البيانات الخاصة ببطاقات التموين وإدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة حتى 30 أغسطس 2022.