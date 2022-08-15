نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “meta.e.gov.kw” حجز موعد في منصة متى وزارة الداخلية في الكويتّ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت التكنلوجيا والمعلومات ما يمكن ان يقوم به الفرد لإكمال خطوات التسجيل في منصة متى meta e gov kw المفعلة من جانبها، حيث يمكن بدء التسجيل والحجز بشكل إلكتروني لغرض تحديد موعد مسبق في اي جهة او وزارة حكومية حيث توالى انضمام مختلف الوزارات في دولة الكويت إلى منصة منصة من أجل التسهيل في الحصول على موعد في ظل ما توفره من التقنيات اللازمة في التعامل مع نظام حجز أكثر مرونة.

بعد إطلاق منصة متّى المركزية، بات يستطيع الفرد سواء كان مواطن او مقيم تحديد موعد مجدول بشك إلكتروني لغرض ترتيب زيارة مع أحد قطاعات ووزارات الدولة بالكويتّ، جدير بالذكر بشمول الكثّير من الوزارات المهمة والحيوية مثل وزارة العدل، وزارة الداخلية، التعليم العالي، وعلى إثر ذلك سيتعين على المراجعين تحديد مواعيدهم في كل وزارة عن طريق بالنقر فوق البحث عن خدمات واختيار الوزارة الحكومية المراد تحديد موعد معها، لاستكمال ادخال بيانات الموعد الحالي.

لماذا استخدام منصة متى لحجز مواعيد

تتعامل الكويت مع أفضل أنظمة مواعيد وبآليات سهلة على الإطلاق تمكن أي شخص من طلب موعد قبل زيارة الجهات الحكومية بما يخفف من وطأة الازدحام ويضمن الاشتراطات الصحية اللازمة وهو ما تمثل في تخصيص منصة متى المركزية وإتاحتها للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواءّ، ويمكن الوصول إلى موقع منصة متى الإلكتروني وتسجيل الدخول بإستخدام الرقم المدني للمسجل مسبقاً، ثم تحديد الوزارة المطلوبة لإجراء حجز لموعد مسبق في العديد من الوزارات والتي تشمل وزارة الخارجية بالإضافة الى وزارة التعليم العالي وغيرها، وفي ترتيبات حجز الموعد اللازم عن طريق منصة متى نوصح طريقة الحجز والرابط المتوفر لها.

كيف يمكنني التسجيل منصة متى وبدء حجز موعد مسبق

في بادئ ذي بدء، انتقل الى رابط موقع منصة متى من هنا

:لكي تستفيد من منصة متى لحجز المواعيد ينبغي أولاً إنشاء حساب في هذه المنصة كمستخدم جديد من خلال التسجيل بالمعلومات التالية:ـ الرقم المدني الكويتي الرقم المسلسل للرقم المدي رقم الهاتف النقال البريد الالكتروني

ثم تعمل ضغط على أيقونة تسجيل، وتدخل الرمز المرسل لكل من البريد الالكتروني ورقم الموبايل، وأخيراً تعيين كلمة مرور وتقوم مباشرة بالضغط على تأكيد

يمكن البدء في استخدام منصة متى وطلب حجز موعد بمجرد تسجيل الدخول ببيانات المستخدم المسجلة وهي الرقم المدني وكلمة المرور على تلك المنصّة، ويتلخص حجز الموعد من خلال لوحة التحكم في منصة متى الالكترونية بالآتي

تسجيلّ الدخول في منصة متىّ من خلال كتابة الرقم المدني وكلمة المرور الخاص بكّ.

من خلال لوحة التحكم بالصفحة الرئيسية لموقع منصة متى يتّم الضغط على البحثّ عن خدمات.

حدد الجهة الحكومية المطلوبة للحجز من القائمة بالضغط على أيقونتها.

بجوار الخدمات المتنوعة للوزارة الحكومية الواحدة من القائمة اضغط على حجز موعد

يقوم المستفيد من نظام المواعيد متى باختيار الموعد المناسّب له بطريقة اختيار الموعد وفق التاريخ والوقت، وأخيراً الضغط على حجز الموعد

بعد ذلك ستظّهر شاشة تأكيد حجز الموعد بنجاح مع رمز qr code وايضا ظهور تفاصيل بيانات الموعد الذي أُصدّر.

منصة متى

تسعى كل وزارة لتشغيل نظام مواعيد الحجز لها عن طريق منصة متىّ، لسهولة حجز موعد وإدارته، واليوم تضم منصة متى العديد من الوزارات وقطاعاتها التي تسمح بحجز موعد الكتروني لها وأهم هذه الوزارات هي:

وزارة العدل

وزارة الداخلية

وزارة التعليم العالي

وزارة التجارة

وزارة الخارجية الكويتية

بنك الائتمان الكويتي

وزارة المواصلات

رابط متى

قام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات باستحداث منصة تحمل إسم “متى مواعيد” وتم إتاحتها لكل المتواجدين على الأراضي الكويتيِّة لاستخدامها في الحصول على موعد مسبق لجميع الأفراد من خلال نظام منصة متى على الموقع الرسمي، ويمكن بدء التسجيل في منصة متى بالنقر على التسجيل كمستخدم جديد، ثم ملئ المعلومات المطلوبة والرقم المدني، والنقر على تسجيل، وأصبح رابط منصة متى متوفراً على الأنترنت ومحركات البحث وهو https://meta.e.gov.kw وبالدخول عليه يمكن بدء حجز المواعيد المجدولة.