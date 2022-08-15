الدوما الروسى: أوكرانيا فقدت استقلالها المالى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين، أن العجز الشهرى للاقتصاد الأوكرانى يبلغ 5 مليارات دولار، مضيفا أن كييف لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتفقد استقلالها المالى.





وكتب فولودين - فى صفحته على موقع "تليجرام" اليوم الإثنين - "أن أوكرانيا مفلسة، حيث تشكل الضرائب المحصلة 40% فقط من ميزانية الدولة، أكثر من 60% منها يذهب للإنفاق العسكرى.. ويبلغ العجز الشهرى 5 مليارات دولار". وأضاف أن "أوكرانيا ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام مواطنيها بدون مساعدة مالية من واشنطن وبروكسل، وفقدت كييف استقلالها المالى".

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