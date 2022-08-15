بالأرقام.. أوكرانيا تكشف خسائر روسيا البشرية والعسكرية فى الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية - أن روسيا خسرت أيضا 1876 دبابة و4141 مركبة مدرعة و985 من النظم المدفعية و261 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و233 طائرة و194 مروحية و15 سفينة و3039 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 92 وحدة من المعدات الخاصة".
على صعيد آخر، أعلنت سلطات دونيتسك، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضى المدينة 65 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت السلطات، فى بيان، أن القصف الأوكرانى تسبب بأضرار لـ 56 مبنى سكنيا فى مناطق كويبيشيفسكى وكييفسكى بدونيتسك، ومنطقة تشيرفونوجفارديسكى فى ماكيفكا، وفى يلينوفكا وجورلوفكا وزايتسيفو وياسنوى، فضلا عن تدمير 9 من مرافق البنية التحتية المدنية.
وكان مقر الدفاع فى دونيتسك قد أعلن فى وقت سابق اليوم عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء القصف الأوكرانى خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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