الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا بالضفة.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين من بلدتى دير أبو مشعل وبيرزيت شمال رام الله، و7 من بلدة بيت فجار ومن مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بالإضافة إلى شاب من بلدة عصيرة الشمالية، شمال نابلس.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرين محررين من قرية زبوبا بجنين، كما اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدة الرام شمالا ومن بلدة حزما شرقا ومن قرية الجديرة شمال غرب القدس.

من ناحية أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، أن ساحات المسجد الأقصى شهدت اقتحامات لمجموعات متتالية من المستوطنين من جهة باب المغاربة، أدوا خلالها طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية، واستمعوا لشروحات حول "هيكلهم" المزعوم.