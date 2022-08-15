العالم اليوم - المملكة القابضة السعودية تستثمر 500 مليون دولار بشركات روسية

انتم الان تتابعون خبر المملكة القابضة السعودية تستثمر 500 مليون دولار بشركات روسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 10:18 صباحاً - أعلنت شركة "المملكة القابضة" السعودية أنها ضخت استثمارات في شركات الطاقة الروسية "غازبروم"، و"روسنفت" و"لوك أويل" في الفترة بين 22 فبراير و22 مارس، بنحو ملياري ريال سعودي، أي نحو 520 مليون دولار .

وأضافت الشركة على حسابها على موقع تويتر، أمس الأحد، أن استثماراتها تندرج ضمن برنامج استثماري كبير للشركة مدته ثلاث سنوات وتبلغ قيمته الإجمالية 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار).

وأوضحت المملكة القابضة أنها استثمرت 1.37 مليار ريال (360 مليون دولار) ريال في شركة "غازبروم" ونحو 196 مليون ريال (52 مليون دولار) في "روسنفت" في 22 فبراير، إضافة إلى 410 ملايين ريال (109 مليون دولار) في "لوك أويل" في الفترة من 22 فبراير إلى 22 مارس.

وفرضت دول غربية عقوبات على شركات الطاقة الروسية ومسؤوليها التنفيذيين في أعقاب أزمة أوكرانيا، والتي اندلعت في 24 فبراير.

والمملكة القابضة مملوكة في معظمها للأمير السعودي الوليد بن طلال، لكن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، اشترى حصة 16.87 بالمئة من أسهم الشركة في مايو، بحسب افصاحات السوق السعودي.

وتقود السعودية وروسيا تجمع أوبك+، وهو تحالف تشكل في عام 2017 من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين متحالفين معها.