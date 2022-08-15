العالم اليوم - فيديو لسياسي كندي في موقف محرج.. والسبب نحلة

انتم الان تتابعون خبر فيديو لسياسي كندي في موقف محرج.. والسبب نحلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 10:18 صباحاً - أثار البرلماني، دوغ فورد، الممثل لمقاطعة أونتاريو الكندية، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ابتلع نحلة عن طريق الخطأ خلال مؤتمر صحفي مباشر.

وكان فورد، 57 عاما، في مؤتمر صحفي للإجابة على أسئلة المراسلين حول قضايا تتعلق بمسألة الرعاية الصحية في أونتاريو، عندما طارت النحلة مباشرة، ودخلت في فمه.

وبدء فورد بالصراخ والسعال الشديد، لحين تمكن من الوصول إلى زجاجة الماء الخاصة به.

وقلق الحشد على صحة فورد، لكنه أكد لهم أنه بخير، وقال مازحا: "سيضحك كثيرون على ما جرى لي".

وأضاف فورد ساخرا: "لا زال صوت النحلة يطنّ في أذني وبطني"، وفقما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.