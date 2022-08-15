الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور بعد التعديلات الجديدة 1444 قيمة معاش الضمان sbis hrsd

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عمر شويل - جدة الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور 1444، لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قيمة للحد الشهري للأسر بحيث لا يتعدى الدخل الشهري للأسرة عن الحد التي حددتها الوزارة، يختلف قيمة هذا الدعم من أسرة إلي أخرى وهذا باختلاف عدد أفراد الأسرة وهذا يعد من شروط أهلية استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور، يعد دعم الضمان الاجتماعي من أكبر برامج الدعم التي تقدم دعم مادي شهري لمستحقي الدعم التي تتوفر بهم شروط الأهلية، ومنذ أن أعلن الديوان الملكي السعودي عن تخصيص قيمة دعم إضافية يبلغ 10.4 مليون ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي و حساب المواطن وهذا لمواجهة إرتفاع الأسعار.

الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور بعد التعديلات الجديدة 1444

تحرص المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم لمستحقيه وهم الأسر الأكثر احتجاجاً من محدودي الدخل أو يعانى من الدخل المنخفض، لذلك تم وضع حد مانع لصرف معاش الضمان الاجتماعي لكي يستطيع ضم أكثر الأسر احتياجًا، وهو:

عدد أفراد الأسرة قيمة الاستحقاق الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي 1000 ريال سعودي. 2001 ريال. 1285 ريال سعودي. 2570 ريال.

1570 ريال سعودي. 3140 ريال. 1855 ريال سعودي. 3710 ريال. 2140 ريال سعودي. 4280 ريال.

2420 ريال سعودي. 4840 ريال. 2710 ريال سعودي. 5420 ريال. 3000 ريال سعودي. 6000 ريال.

شروط أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية شروط قبول طلب التسجيل وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (يستثني من ذلك المرأة الغير سعودية ولديها أبناء سعوديين).

يشترط أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للأسرة 1100 ريال سعودي للفرد 550 ريال سعودي.

عدم امتلاك المتقدم أصول مالية أو أملاك ذات قيمة.

ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية.

إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.

ألا يكون المتقدم مسجون، أو عليه أحكام قضائية.

طريقة احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور

يتساءل عدد كبير من الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور عن طريقة احتساب معاش الضمان الاجتماعي ويتم احتساب المعاش باختلاف الدخل الشهري لكل أسرة، وطريقة الاحتساب هي: