نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج شهادة الميلاد أبشر، كيفية إصدار شهادة ميلاد وتسلمها عبر البريد السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج شهادة الميلاد أبشر، كيفية إصدار شهادة ميلاد عن طريق نظام أبشر، كان توثيق المواليد يتم في السابقّ في هيئة السجل المدني قبل إطلاق خدمة تسجيل المواليد على أبشر بشكل إلكتروني لتسلم شهادة ميلاد رسمية عن طريق البريد السعودي، شهادة الميلاد وهي من أول وثائق الهوية التي تصُدر من لحظات ولادتنا ولا يخفى أهمية شهادة الميلاد وهي صحيفة او وثيقة صادرة عن الحكومة تسجل ولادة طفل لغرض الإحصائيات والتعداد والهوية ويتم فيها تسجيل الاسم واللقب واسم الأبوين وتاريخ الميلاد وخصائص أخرى، ونحيلكم في هذه المقالة الى شرح آلية استخراج شهادة ميلاد من حساب أبشر بكامل تفاصيلها.

شهادة الميلاد أحوال السجل المدنية

تستخدم شهادات الميلاد كدليل على عمر الفرد وحالة المواطن والهوية، وفي ظل اتجاه ميكنة الخدمات بشكل كبير أضاف نظام أبشر خدمة إصدار شهادة الميلاد في المملكة العربية السعودية وعليه، يمكن للأب إصدار شهادة ميلاد طفله دون الحاجة للذهاب الى فروع الأحوال المدنية للسجل المدني، لذلك يمكن معرفة إجراءات توصيل شهادة الميلاد، وسوف نأخذكم الى الشرح فتابعونا في الفقرات اللاحقة.

ماذا تستفيد من خدمة إصدار شهادة ميلاد

حصول حديثي الولادة على رقم سجل مدني بشكل تلقائي

تحديث بيانات سجل الاسرة بإضافة مولود، في حال كان المولود على قيد الحياة.

ارسال رسالة نصية تحتوي على تفاصيل تسجيل المواليد.

توصيل شهادة الميلاد وسجل الاسرة المحدث عن طريق البريد السعودي يتم بعد استكمال طلب التوصيل الوثائق بالبريد.

شهادة الميلاد إلكترونياً

بعد التبليغ في المستشفى للأحوال المدنية عن تفاصيل المولود، يمكن للفرد الاستفادة من إجراء طلب إصدار شهادة ميلاد لطفله بشكل الكتروني وتفعيل توصيلها عبر البريد السعودي شهادة الميلاد من أبشر هي خدمة مقدمة من الأحوال المدنية من خلال النظام في ابشر للخدمات الحكومية ويشترط حساب مسجل ومفعل أبشر، وبعد كل ما ذكر يجدر ملاحظة ان هذه الخدمة الإلكترونية لكل تنجز يشترط عدم تجاوز 360 يوما من تاريخ الولادة.

ويتم احتساب غرامة عن التأخير بعد ثلاثين يوماً، ويكون مدفوعات غرامة التأخير عن استصدار شهادة الميلاد واستخراجها هي خمسين ريال سعودي ،عن كل عام.

من خلال شرح بسيط عبر الأنترنت.. سنعرف كيف نقوم بإصدار شهادة الميلاد