نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Ñôw موعد نتائج التوجيهي الأردن 2022 عبر رابط نتيجة الثانوية العامة الأردنية tawjihi.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الطلاب موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي الأردن 2022 بعد مشوار طويل من المذاكرة والتحصيل على مدار أشهر العام السابق بالكامل، وكان طلاب الثانوية العامة الأردنية قد أنهوا اختبارات نهاية العام الدراسي في الأيام السابقة، وكان السيد محمد كنانة قد أوضح أنه فور انتهاء أعمال امتحانات التوجيهي 2022 جرت أعمال التصحيح والتدقيق، وأضاف سيادته أن السيد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس قد قام بالتوجيه بضرورة تحري الدقة أثناء العمل على تقدير درجات التوجيهي 2022، حيث تعمل لجان التقدير بأقصى جهدها لإخراج نتيجة توجيهي الأردن 2022 على أكمل وجه، وكذلك حتى يتحصل طلاب الثانوية الأردنية على جميع درجاتهم بكل حق.

نتائج التوجيهي الأردن 2022

ومن المنتظر وفقا للتصريحات الرسمية أن ينعقد مؤتمرا صحفيا بعد قليل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة عمان، يتم في هذا المؤتمر الصحفي الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة توجيهي 2022 في كافة أرجاء المملكة، حيث سيتم خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي سنتابعه معكم الإعلان عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية للعام الدراسي الماضي، كما سيتم خلال وقائع المؤتمر الصحفي بالوزارة الإعلان عن التوقيت المحدد لإظهر نتيجة التوجيهي 2022، وكذلك رابط نتائج التوجيهي في المملكة لهذا العام عبر الموقع الرسمي tawjihi.jo.

عدد طلاب التوجيهي

وتسعى وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية إلى توفير كافة سبل الراحة للطلاب وضمان عدم التزاحم عن استطلاع النتائج، خاصة مع زيادة عدد الطلاب المقيدين هذا العام ضمن طلاب التوجيهي، حيث اقترب عدد طلاب الثانوية التوجيهية بالأردن من 270 ألف طالب وطالبة في مختلف الأقسام سواء العلمي أو الأدبي أو الشرعي، لذلك تتيح الوزارة للطلبة والطالبات رابط نتائج الأردن التوجيهية للاستعلام عن النتائج.

خطوات استخراج نتيجة الشهادة التوجيهي tawjihi.jo

وفور تفعيل رابط النتائج يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر الخطوات التالية:

موعد نتائج التوجيهي 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية عن موعد المؤتمر الصحفي الذي سيصحب الإعلان عن نتائج التوجيهي بالمملكة، حيث تقرر أن يعقد السيد وجيه عويس وزير التربية بالمملكة مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس القادم، وسيتناول سيادته خلال وقائع هذا المؤتمر إعلان نسب النجاح في كافة الفروع والمواد، كما سيعلن سيادته أسماء الطلبة والطالبات الأوائل في الثانوية العامة الأردنية.