نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل للسعودي والمقيم 20,000 بدون كفيل وبدون أى رسوم إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر يسهل على العميل تحقيق أهدافه حيث صممت شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي سريع لا يحتاج إلى وجود كفيل وأيضاً متاح بالتقسيط الميسر فيمكن للمتقدم تقسيط مبلغ التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 3سنوات وذلك من أجل مساعدة العميل في تحقيق أهدافه.

تمويل للسعودي والمقيم 20,000 عبر شركة اليسر للتمويل

القرض الشخصي السريع من شركة اليسر للإجارة والتمويل متاح الحصول عليه كل من المواطن السعودي وكذلك المقيم بالسعودية ولكن هناك بعض المستندات التى لابد من توافرها سواء كان المتقدم سعودي أو مقيم وتتمثل تلك المستندات في الآتي