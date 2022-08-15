نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التوجيهي الاردن 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية moe.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدادت عمليات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن رابط نتائج التوجيهي الاردن 2022 وينتظر جميع الطلاب والطالبات ظهور نتائج التوجيهي الأردن للاطمئنان والحصول علي الدرجات الخاصة بهم في جميع المواد، ويذكر ان امتحانات الثانوية العامة التوجيهي انتهت بشكل رسمي يوم 25 يوليو 2022 ويترقب الطلاب هذه الفترة اخبار من جانب وزارة التربية والتعليم تفيد بموعد ظهور النتائج للحصول علية فور نشرها، وننشر لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني كافة التفاصيل الأخيرة المتعلقة بـ نتائج التوجيهي الاردن 2022 والتي يمكنك الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

رابط نتائج التوجيهي الاردن 2022

بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة التوجيهي أعلنت وزارة التربية والتعليم بان مدة التصحيح والمراجعة قد تستغرق شهر كامل حتي يتم الانتهاء من عمليات التصحيح بشكل كامل، وصرحت بعض المصادر والصحف بان نتائج التوجيهي الاردن من المتوقع الإعلان عنها رسميا يوم 20 أغسطس من الشهر الجاري لذلك ازدادت عمليات البحث من جانب الكثير من الطلاب واولياء الأمور للتأكد من صحة هذه الاخبار ومعرفة الموعد الرسمي المحدد لذلك علي جميع الطلاب ترقب جميع الاخبار الجديدة التي توفرها وزارة التربية والتعليم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي الاردن 2022

يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن نتائج التوجيهي الاردن بخطوات سهلة وسريعة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي وذلك من خلال أتباع الخطوات التالية:

توجه الي موقع وزارة التربية والتعليم الأردني من متصفح الويب.

ثم قم بالضغط علي خيار نتائج الثانوية العامة المتواجد في الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك قم بتحديد الشعبة التي تدرس بها.

الان قم بكتابة اسم الطالب رباعي ورقم الجلوس.

انقر علي ايقونة عرض النتيجة وانتظر ثواني حتي تظهر لك النتيجة.

موعد إعلان نتائج التوجيهي 2022 الأردن

صرح مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة في تصريحات قريبة خاصة به ان نتائج الثانوية العامة التوجيهي من المقرر اعتمادها بشكل رسمي من جانب وزارة التربية والتعليم في يوم 20 آب/أغسطس لذلك علي جميع الطلاب والطالبات الانتظار ومتابعة كافة الاخبار لمتابعة كل جديد متعلق بالنتائج.