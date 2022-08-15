نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج التوجيهي الأردن 2022.. خطوات الحصول على نتيجة التوجيهي في الأردن 2022م وموعد ظهورها بعد ايام في المقال التالي
عمر شويل - جدة يزداد البحث على مؤشر “جوجل” العالمي عن موعد نتائج التوجيهي الأردن للعام الدراسي 2022م، ولم تعلن وزارة التربية والتعليم في الأردن عن موعد ظهور النتيجة بشكل فعلي ورسمي عبر موقعها الإلكتروني، وأكدت أنه أي أخبار بشأن ظهور النتيجة هي أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة وأن كل ما يتم تداوله هو كذب ولا يجب أن ننساق وراء كل ما يقال حيث أن المعلومات الأكيدة والأساسية بشأن ظهور النتيجة سيتم الإعلان عنها على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي.
موعد نتائج التوجيهي الأردن 2022م
أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية عن موعد ظهور نتيجة التوجيهي أي مرحلة الثانوية العامة والتي من المتوقع أن تظهر في صباح يوم الخميس المقبل الموافق الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري لعام 2022م، حيث سيظهر وزير التربية والتعليم الأردني في مؤتمر صحفي يقوم فيه بالكشف عن أسماء الطلاب الأوائل ونسب نجاحهم في جميع الأقسام والشعب العلمية التي ينتمون إليها.
خطوات الحصول على نتيجة التوجيهي في الأردن 2022م
أوضحت وزارة التربية والتعليم في الأردن عن خطوات الاستعلام عن نتيجة التوجيهي للعام الدراسي السابق 2022م والتي تتم من خلال الخطوات التالية:-
- قم بزيارة رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية الإلكتروني الرسمي ويمكنك الحصول عليه من خلال مؤشر البحث جوجل.
- من خلال الصفحة الرئيسية للموقع ستجد أيقونة “نتائج التوجيهي في الأردن 2022م” قم بالنقر عليها مباشرة حيث أنها تظهر فقط بمجرد ظهور النتيجة رسميًا.
- بعد ذلك قم بتحديد مجال الدراسي التي تتبعه وهو القسم الأدبي أو العلمي أو أي قسم آخر تنتمي إليه في مرحلة شهادة الثانوية العامة.
- يتم فتح صفحة تحتوي على عدة حقول يجب أن تقوم بملئها بشكل صحيح والتي تتمثل في بياناتك الخاصة وهي اسمك رباعيًا ورقم الجلوس أو ما يسمى برقم المقعد.
- بعد الانتهاء من كتابة البيانات بشكل دقيق وصحيح حتى لا يحدث أي خطأ قم بالنقر على أيقونة “عرض النتيجة”.
- في حالة ظهور النتيجة عليك الانتظار عدة ثواني حتى يتم فتح صفحة النتيجة وتحميلها وسيتم فتحها أمامك واضحة.
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