نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج التوجيهي الأردن 2022.. خطوات الحصول على نتيجة التوجيهي في الأردن 2022م وموعد ظهورها بعد ايام في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث على مؤشر “جوجل” العالمي عن موعد نتائج التوجيهي الأردن للعام الدراسي 2022م، ولم تعلن وزارة التربية والتعليم في الأردن عن موعد ظهور النتيجة بشكل فعلي ورسمي عبر موقعها الإلكتروني، وأكدت أنه أي أخبار بشأن ظهور النتيجة هي أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة وأن كل ما يتم تداوله هو كذب ولا يجب أن ننساق وراء كل ما يقال حيث أن المعلومات الأكيدة والأساسية بشأن ظهور النتيجة سيتم الإعلان عنها على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي.

موعد نتائج التوجيهي الأردن 2022م

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية عن موعد ظهور نتيجة التوجيهي أي مرحلة الثانوية العامة والتي من المتوقع أن تظهر في صباح يوم الخميس المقبل الموافق الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري لعام 2022م، حيث سيظهر وزير التربية والتعليم الأردني في مؤتمر صحفي يقوم فيه بالكشف عن أسماء الطلاب الأوائل ونسب نجاحهم في جميع الأقسام والشعب العلمية التي ينتمون إليها.

خطوات الحصول على نتيجة التوجيهي في الأردن 2022م

أوضحت وزارة التربية والتعليم في الأردن عن خطوات الاستعلام عن نتيجة التوجيهي للعام الدراسي السابق 2022م والتي تتم من خلال الخطوات التالية:-