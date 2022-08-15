كييف تكشف عن مفاوضات مع لندن لتدمير جسر القرم

جدة - نرمين السيد - قال عضو برلمان أوكرانيا أليكسى جونتشارينكو، إن سلطات كييف أجرت محادثات مع وزير الدفاع البريطانى بن والاس، خلال قمة الناتو فى يونيو الماضى، حول خطة لتدمير جسر القرم.





ولفت البرلمانى الأوكرانى إلى حديث الخبير إيجور كوروتشينكو، الذى أشار إلى وجود معلومات تفيد بأن وزير الدفاع البريطانى يشرف بشكل شخصى على صياغة خطة تدمير جسر القرم. وأضاف جونتشارينكو: "ناقشنا مع الوزير البريطانى بن والاس، خطة تدمير جسر القرم فى يونيو الماضى". ونشر البرلمانى الأوكرانى كذلك، صورا للمفاوضات ظهر هو فيها مع وزير الدفاع البريطاني، ورئيس الوزراء بوريس جونسون. يشار إلى أنه فى الفترات السابقة، أعلنت شخصيات عسكرية وسياسية أوكرانية بشكل دورى عن رغبة سلطات كييف فى ضرب جسر القرم. من جانبها أكدت روسيا، أنه يتم ضمان أمن شبه الجزيرة الروسية بفضل الإجراءات الوقائية التى يتخذها الجيش الروسى. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، إن موسكو على علم بالتهديدات التى يتعرض لها جسر القرم، يتم أخذ ذلك بالاعتبار.

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