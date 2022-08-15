بوتين يبعث رسالة عاجلة لـ زعيم كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أبلغ كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية، أن البلدين سيوسعان العلاقات الثنائية الشاملة، والبناءة بجهود مشتركة.





وقال، فى رسالة إلى كيم جونج أون، بمناسبة يوم تحرير كوريا الديمقراطية، إن توثيق العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية، سيكون فى مصلحة البلدين، وسيساعد فى تعزيز الأمن والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا.

وكانت السلطات فى كوريا الشمالية، قد أعلنت يوم السبت الماضى، انتهاء العمل بإلزامية وضع الكمامات فى كل الأماكن تقريبًا، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية، وذلك بعد أيام من إعلان الزعيم كيم جونغ أون "الانتصار على كورونا".

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية إنه "تم رفع إلزامية وضع الكمامات فى كل الأماكن باستثناء مناطق الخطوط الأمامية والمدن والمقاطعات الحدودية، نظرًا لأن البلاد بكاملها أصبحت منطقة خالية من الوباء".

وفى وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت كوريا الشمالية "انتصارًا باهرًا" على فيروس كورونا، وذلك بعد أشهر فقط من إعلانها تسجيل أولى الإصابات فى مايو. كما تم رفع العمل بتدابير التباعد الاجتماعى فى كل المناطق باستثناء المناطق الحدودية.

ويأتى إعلان كوريا الشمالية بعدما اتهمت سيؤول بالتسبب فى تفشى فيروس كورونا فى البلاد، وهددت بـ"القضاء" على السلطات الكورية الجنوبية إذا لزم الأمر.