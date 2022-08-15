روسيا: تصريحات كييف حول الهجمات المضادة على خيرسون «وعود فارغة»

وقال ستريموسوف - فى تصريحات له - "كل هذه التصريحات لتخويف الناس، الهجمات لديهم فقط بالكلام.. لقد كانوا يهاجمون فى شبه جزيرة القرم ودونباس منذ 8 سنوات".
وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت مرارا عن "هجمات مضادة على خيرسون"، فيما أعلن وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف عن خطط كييف لشن هجوم على الأراضى المحررة.
يشار إلى أن كامل مقاطعة خيرسون تخضع الآن لسيطرة القوات المسلحة الروسية، وتندمج المنطقة بالأرضية القانونية والاقتصادية لروسيا، فى حين أن السلطات المحلية تعلن عزمها إجراء استفتاء حول مسألة الانضمام إلى الاتحاد الروسى.
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