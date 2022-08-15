نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلاب ادبي وعلمي وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق tansiksec في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022، بدأ جميع طلاب الثانوية العامة في تسجيل رغباتهم منذ يوم الخميس الماضي للمرحلة الأولي، حيث ظهرت نتيجة الثانوية العامة منذ بداية الأسبوع الماضي وأطمئن جميع الطلاب على درجاتهم، وبدأوا يبحثون عن مواقع تسجيل الرغبات، للقيام بتسجيل الكليات التي يرغبون الالتحاق بها، وقد بدأ تسجيل رغبات المرحلة الأولي منذ يوم الخميس الماضي وسوف ينتهي التسجيل في الرغبات اليوم الاثنين الموافق 15 من شهر أغسطس، ليبدأ تسجيل رغبات المرحلة الثانية للعام الدراسي الجديد، ويرغب جميع الطلاب في معرفة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية، لذا سوف نوضح لكم مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022

من المميز في المرحلة الثانية أنها تجمع الكثير من الكليات التي تمنح الطالب فرصة الاختيار بين جميع هذه الكليات، ومن المتوقع أن تكون نتيجة المرحلة الثانية شبيهه بالسنة الماضية نتيجة اقتراب نسب النجاح، وقد أكد وزير التربية والتعليم الأسبق أن هذا العام يتميز بوجود العديد من الكليات والمعاهد الحديثة سواء حكومية أو خاصة أو أهلية، لذلك سوف يتيح للطالب الاختيار كما يشاء من هذه الكليات، كما سوف تزداد أمامه فرصة الاختيار بشكل أكثر.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2022 عبر موقع التنسيق

بدأ جميع طلاب المرحلة الثانية في الاستعداد لتسجيل رغبات الكليات المناسبة لمجموعهم، وذلك منذ اقتراب إغلاق تنسيق المرحلة الأولي، كما يبحث الطلاب عن الكليات المتاحة في هذه المرحلة، ويرغب جميع طلاب تنسيق المرحلة الثانية في معرفة كيفية تسجيل الرغبات في هذه المرحلة، حيث أتاح الوزير موقع إلكتروني يمكن من خلاله قيام الطلاب بتسجيل رغباتهم لتجنب التكدس داخل الجامعات، ويمكن لجميع الطلاب تسجيل رغباتهم بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية.