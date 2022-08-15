نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور برقم الهوية 1444 “رابط التسجيل” حساب ولي الامر تسجيل دخول بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر رابط التسجيل في نظام نور برقم الهوية من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها من خلال الطلاب، والطالبات وذلك لأنه المنصة الأساسية لإتاحة الخدمات التعليمية للطلاب الذي يوفر مزيد من الوقت والجهد يتاح من خلاله التسجيل لطلاب الصف الأول الإبتدائي وأيضا رياض الأطفال بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب، إمكانية نقل الطلاب من مدرسة لأخرى بشكل بسيط حيث أصبح أمرا يسيرا على الطلاب وأولياء الأمور التسجيل في هذا الرابط دون ضرورة التوجه إلى المدارس والانتظار مدة طويلة ويتم التسجيل في نظام نور من خلال مجموعة من الإجراءات التي سنتعرف عليها في مقالنا اليوم.

خدمات نظام نور

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الرابط الإلكتروني الخاص بنظام نور وتفعيل حساب شخصي للطالب أو ولي الأمر حيث يتاح مجموعة من الخدمات التعليمية من خلال نظام نور وهي كالآتي:

الاطلاع على نتائج الطلاب من خلال رقم الهوية.

التسجيل في خدمة النقل من مدرسة لأخرى.

التسجيل في الفصل الصيفي للأطفال.

الاطلاع على الملف الدراسي الخاص بالطالب.

تسجيل الدخول للطلاب الجدد للصف الأول الإبتدائي، ورياض الأطفال.

منع الحصول على الشهادة إذا لم يدفع الطالب المصاريف الدراسية.

الاستفسار عن مكأفاة الطلاب المتفوقين.

رابط التسجيل في نظام نور برقم الهوية والخطوات

يتم القيام بالخطوات التالية حتي يتم التسجيل في نظام نور وهي كالتالي:

في البداية يتم النقر على الرابط الإلكتروني الخاص بنظام نور.

ثم النقر على كلمة تسجيل ولي أمر جديد .

ثم إدخال كل المعلومات المطلوبة أما عن ولي الأمر أو الطالب والاسم بالتفصيل.

بعد ذلك يتم النقر على كلمة التالي ثم إدخال المعلومات المطلوبة.

في النهاية الضغط على التسجيل.

من الجدير بالذكر أنه اصبح من السهل التسجيل في نظام نور التعليمي من خلال ولي الأمر أو الطالب في ثواني معدودة وذلك لتوفير الوقت والجهد والانتظار أوقات طويلة للاستفسار عن خدمة معينة أو القيام بالتسجيل في أحد المراحل التعليمية وأصبح الآن التسجيل في نظام نور من خلال رقم الهوية الوطنية لولي الأمر يتم بكل سهولة.