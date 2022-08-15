العالم اليوم -  مصر.. تعويم سفينة بخليج السويس بعد خروجها من الممر الملاحي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 06:21 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر نجاح تعويم سفينة شحن ضخمة جنحت في منطقة الزعفرانة بخليج السويس بعد خروجها عن الممر الملاحي.

وقد حذرت السلطات المختصة طاقم السفينة البحري من خلال النداء عبر أجهزة الاتصال الدولية والبحرية المخصصة لذلك من محطتي ميناء الأدبية غارب، بالإضافة إلى السفن المبحرة في خليج السويس ولم تستجب السفينة للنداء وهو ما أدى إلى عملية الشحط.

ووصلت السفينة إلى ميناء بورتوفيق بالسويس وعليها 775 سيارة وشاحنتان وغادرته وعليها 30 سيارة بوزن 60 طنا متجهة إلى ميناء جدة، حيث تم تعويم السفينة بمعرفة التوكيل الملاحي.