نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنصلية السودانية بجدة الاستعلام عن وصول جواز في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت القنصلية السودانية بجدة الاستعلام عن وصول جواز كخدمة تقدمها لمواطنيها من السودانيين المتواجدين بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عدد من الخدمات المتعلقة بجوازات السفر والخدمات المدنية، وإمكانية حجز المواعيد مسبقًا، كل هذا سوف يتم إنجازه عبر الإنترنت بطريقة سهلة، وسوف نطلعكم من خلال مقالنا على الخطوات اللازمة لذلك.

القنصلية السودانية بجدة الاستعلام عن وصول جواز

يستطيع المواطن السوداني الاستعلام عن وصول جواز السفر الخاص به إلى قنصلية دولته المتواجدة في مدينة جدة، وذلك إلكترونيًا ولكن عليه إتمام الخطوات التالية:

الولوج مباشرةً إلى موقع إلكتروني خاص بقنصلية السودان.

اذهب إلى الشريط الموجود بالقائمة، ستجد خيار الخدمات الإلكترونية، قم بالضغط عليها.

حدد خدمة الاستعلام عن جواز.

اذهب على الملف المناسب لجواز سفرك.

أدخل رقم المرجع الخاص بجواز سفرك في خانته الصحيحة.

اطلع على قائمة الجوازات التي وصلت للقنصلية، ومعرفة إن كان جوازك ضمنها أم لا.

طريقة حجز موعد في السفارة السودانية بجدة

يجب على المواطنين الراغبين بالذهاب للسفارة السودانية في مدينة جدة لأي غرض يريدونه أن يقوموا بحجز موعد بالطريقة الإلكترونية، من خلال تعليمات يتم تنفيذها عبر الإنترنت وبيانات يجب إدخالها للتأكد من حجز الموعد، ويتم هذا بالخطوات التالية:

أدخل عبر الإنترنت للموقع التابع للقنصلية السودانية، ثم ابدأ في إنشاء حساب لك في الموقع بالضغط على تسجيل جديد، أو أدخل حسابك المسجل مسبقاً المتواجد في موقع القنصلية السودانية.

أكتب اسمك ورمز المرور لتأكيد الدخول للموقع.

انتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

اذهب إلى خدمة مواعيد المعاملات.

حدد الموعد المناسب لوقتك من حيث التاريخ والساعة.

ستتلقى رسالة نصية على رقم الهاتف الجوال المسجل في بيانات حسابك تحتوي على تأكيد موعد الحجز، وذلك بعد مدة لا تقل عن يومين.

يجب إظهار الرسالة الأصلية عند الذهاب في الموعد المحدد.

من خلال سطور مقال اليوم وضحنا لكم الخطوات التي وضعتها القنصلية السودانية بجدة الاستعلام عن وصول جواز حيث تقوم فقط بتنفيذها لإتمام الإستعلام عن جوازك، كما أضفنا لك الطريقة الواجب إتباعها عند رغبتك في حجز موعد مقابلة بالقنصلية.