أول تعليق من البيت الأبيض على قضية تفتيش منزل ترامب

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، لشبكة ABC الأحد، إن "تعليق أى منا، حتى الرئيس جو بايدن على هذه القضية سيكون أمر خاطئاً".
كما أضافت أن "هذه القضية تتعلق بأنشطة جهاز تطبيق القانون".
وشددت على أن وزارة العدل، التى تحقق فى القضية، تظل مستقلة تماماً وبعيدة عن تدخل البيت الأبيض.
كذلك أوضحت: "لسنا متورطين فى هذه القضية ولم يتم إبلاغنا ولا نتدخل فيها حتى".
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