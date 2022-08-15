الجيش الجزائرى يتدخل لإطفاء حريق هائل فى إحدى الغابات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان، أن قوات الجيش دفعت بمروحيات إطفاء تابعة للقوات الجوية للمشاركة فى عمليات الإطفاء، خاصة فى المناطق ذات التضاريس الجبلية الوعرة التى يصعب الوصول إليها.
وتمكنت قوات الجيش من إنقاذ وإجلاء العائلات العالقة التى حاصرتها النيران، وتواصل عمليات إخماد النيران المندلعة بمختلف المناطق الغابية، والقرى.
وتم الدفع، إلى جانب المروحيات، بقوات الإطفاء وتسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية على غرار الآليات والجرافات، للسيطرة على النيران وإخمادها بشكل نهائى.
جدير بالذكر، أن الجزائر قد أعلنت فى وقت سابق من الأمس أن أجهزة الحماية المدنية تمكنت من إخماد 78 حريقا فى 11 ولاية مختلفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
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