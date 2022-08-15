نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تبدأ في توزيع الأسابيع الدراسية لثلاث فصول وتعلن عن مواعيد الاختبارات والإجازات الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصت مصادر من وزارة التعليم على تقسيم التقويم الدراسي لعام 1444 إلى ثلاث فصول دراسية، بل وبدأوا في توزيع الأسابيع الدراسية للعام الدراسي الجديد بشكل مثالي، بحيث حرصوا على تحديد مواعيد الإجازات في كل فصل دراسي، بالإضافة إلى تحديد مواعيد الاختبارات والإجازات النهائية، لذلك لنتعرف على التفاصيل الآن خلال الفقرات التالية.

التقويم الدراسي لعام 1444هـ

كل عام تقوم الوزارة بطرح التقويم الدراسي الخاص بها، وهذا لكي يتمكن الطالب من التعرف على المواعيد الأساسية والمهمة، لذلك سنتعرف الآن على نظام توزيع الأسابيع الدراسية خلال العام الدراسي الحالي، حيث سينقسم كل فصل دراسي إلى حوالي 13 فصل دراسي، وتعرف الآن على التفاصيل الأساسية خلال الفقرات التالية.

توزيع الأسابيع للفصل الدراسي الأول

سنحرص على جعلك تتعرف على أهم التواريخ التي قد تهم كل طالب وطالبة خلال العام الدراسي الجديد 1444هـ، ومن هذه التواريخ:

بداية الدراسة للعام الجديد ستكون يوم الأحد الموافق 1/2/1444هـ.

إجازة اليوم الوطني يومي الأربعاء والخميس الموافق 25إلى 26/2/1444هـ.

إجازة أسبوع مطولة أولى ستكون يوم الأحد والخميس الموافق 20 إلى 21/3/1444هـ.

إجازة أسبوع مطولة ثانية ستوافق الخميس في 16/4/1444هـ.

بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول في يوم الأحد الموافق 26/4/1444هـ.

بداية إجازة الفصل الدراسي نهاية يوم الخميس الموافق 30/4/1444هـ.

توزيع الأسابيع للفصل الدراسي الثاني

سبق وحرصنا على ذكر توزيع الأسابيع للفصل الدراسي الأول، وسنقوم اليوم بالتعرف على توزيع الأسابيع خلال الفصل الدراسي من العام الدراسي الجديد:

بداية الفصل الدراسي الثاني سيكون في يوم الأحد الموافق 10/5/1444هـ.

إجازة نهاية أسبوع مطولة أولى ستكون في يوم الأحد الموافق 24/5/1444هـ.

إجازة نهاية أسبوع مطولة ثانية ستكون في يوم الأحد والاثنين الموافق 22 إلى 23/6/1444هـ.

إجازة يوم التأسيس ستكون في يومي الأربعاء والخميس الموافقين 2 إلى 3/8/1444هـ.

بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني ستكون في يوم الأحد الموافق 6/8/1444هـ.

موعد إجازة الترم الثاني ستكون في نهاية يوم الخميس الموافق 10/8/1444هـ.

توزيع الأسابيع للفصل الدراسي الثالث

الآن قد حان آخر فصل دراسي خلال هذا العام الدراسي الحافل، ويمكنك أن تتعرف على أهم التواريخ من خلال النقاط التالية: