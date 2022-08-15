هزة أرضية تضرب شمال غرب الصين

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن مركز شبكات الزلازل الصينى أن مركز الهزة وقع بمنطقة يوشو التابعة لإقليم التبت، وعلى عمق 10 كيلومترات، مبينة أنه لم ترد أنباء عن خسائر بشرية أو مادية.

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